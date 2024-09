Hammerlos für St. Pölten-Damen und Hillebrand

Es geht weiter bergauf für Hillebrand, die einst in Strobl und Bergheim zu spielen begonnen hatte, und Abo-Meister St. Pölten. Die 22-Jährige weiß seit Freitagmittag: Die zum dritten Mal in Folge qualifizierten Niederösterreicherinnen bekommen es in der Königsklasse mit dem FC Barcelona, Manchester City und Hammarby IF zu tun – ein Hammerlos.