200. Spiel für St. Johann-Akteur gegen Lokalrivale

Ein besseres Spiel als das Derby gegen Bischofshofen könnte es für ein Jubiläum nicht geben: Benjamin Ajibade bestreitet just im Westliga-Match gegen den Lokalrivalen sein 200. Spiel für St. Johann! „Das hab‘ ich nicht gewusst“, zeigte sich der Stürmer überrascht. In der ewigen vereinsinternen Rangliste liegt er auf Rang sieben. Emrah Sahin (aktuell Zell am See) führt diese Wertung mit 294 Partien an.