Osasuna gegen den FC Barcelona ab 21 Uhr LIVE

Erstes Spiel ohne Ter Stegen

Barca reist mit breiter Brust nach Pamplona. Nach dem jüngsten 5:1-Sieg gegen Villarreal und dem knappen 1:0-Erfolg gegen Getafe sind die Katalanen, zumindest in der Liga, in Topform. Besonders Robert Lewandowski, der in dieser Saison schon sechs Tore erzielt hat und somit die Schützenliste anführt, wird eine Schlüsselrolle spielen – ebenso wie Super-Jungstar Lamine Yamal, der seit Monaten in Bestform agiert.