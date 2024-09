Kollegen emotional: „Habe ja noch dieses Tattoo“

Du hinterlässt das Vermächtnis, immer du selbst zu sein, was in diesem Sport nie einfach ist. Du hast alles mit dem größten Lächeln ertragen und dafür ziehe ich den Hut vor dir. Du hast noch so viel vor dir und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was du als Nächstes machst. Ich bin immer für dich da, Mann.“