Mateschitz-Abmachung gebrochen: War das sein Ende?

„Das war der Wendepunkt in seiner Karriere“, ist der Steirer überzeugt. Der erhoffte Erfolg bei Renault blieb jedenfalls aus, die Beziehung zu Red Bull war hingegen stark unterkühlt. Erst nach Mateschitz‘ Tod 2022 kehrte Ricciardo zurück in den Bullenstall, fuhr dort für das Zweitteam AlphaTauri, das später als Racing Bulls an den Start ging. An seine alten Erfolge (sieben Siege mit Red Bull, einer mit McLaren) konnte der mittlerweile 35-Jährige allerdings nicht mehr anschließen und so endet das Kapitel Formel 1 für den Australier wohl mit dem Aus nach dem Singapur-Grand-Prix. Wer weiß, was alles passiert wäre, hätte sich Ricciardo an die Abmachung mit Mateschitz gehalten ...