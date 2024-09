Bereits jeder Dritte folgt Gesundheits-Influencern

Löschungen nach Schädlichkeit priorisiert

Allein zu Gesundheitsfragen gab es im Vorjahr auf YouTube 300 Milliarden Videoaufrufe, berichtete Götz Gottschalk, Leiter der Abteilung Gesundheit bei YouTube. Ärzte hätten oft nicht so viel Zeit für ihre Patienten, wie sie brauchen würden. „Die Plattform hat unlimitiert Zeit“, sagte er. Viele Falschinformationen während der Pandemie hätten dazu geführt, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO an Bord geholt wurde und Videos von seriösen Quellen als solche gekennzeichnet sind. Bei Falschinformationen im Netz und deren Löschung werde priorisiert, was „direkt schädlich“ ist. Zu behaupten, die Erde sei flach und man könne von ihr hinunterfallen, sei eine andere Bedrohung, als wenn Süßigkeiten zur Behandlung von Diabetes angepriesen werden, erläuterte Gottschalk.