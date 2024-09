Affäre mit Influencerin: Minister zurückgetreten

Schon im April hatte der Kulturminister Kritik auf sich gezogen, als ihm bei der Vorstellung eines neuen Archäologiepfades im Zentrum von Rom ein Fauxpas passierte. Er behauptete, der Times Square befinde sich in London – und nicht in New York. In einer Erklärung führte er später den Fehler auf die Emotionen des Augenblicks zurück. Zugleich brachte der Politiker seine Absicht zum Ausdruck, in Zukunft vorsichtiger mit seinen Aussagen zu sein.