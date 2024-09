Eingeladen zur MUSICALischen Zeitreise nach Linz

Vom Broadway in New York, über Londons West End bis nach Hamburg - all diese Städte verbindet die Liebe zu Musicals. Die „Krone“ lädt am 11. Oktober in das Oberbank Donau-Forum in Linz, wo der voestalpine Chor mitreißende Lieder performt, die auf den legendären Bühnen dieser Metropolen zum Besten gegeben wurden.