Auf die Sturm-Abwehr kommen jetzt schwere Tage zu

Hoffnung auf Rückkehr von Max Johnston

Am Samstag in Linz wird’s durch die Sperren von Karic und Jatta sicher nicht leichter, zumal ja auch Abwehrchef Gregory Wüthrich weiterhin verletzt fehlt: „Ich hoffe, dass Max Johnston zurückkommt“, zählt der schwarze Sportchef auf das Comeback des am Oberschenkel verletzten schottischen Teamverteidigers.