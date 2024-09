Kapfenberg-Jäger nimmt Liefering ins Visier

Sieben Spiele, sechs Siege, Rang zwei – die Kapfenberger „Falken“ wollen am Freitag gegen Liefering daheim ihren Höhenflug in der Zweiten Liga fortsetzen, auch wenn Florian Haxha und Trainer Ismail Atalan beim 2:1-Sieg in Lafnitz ausgeschlossen und gesperrt wurden. Co-Trainer Mario Grgic ist heute Cheftrainer.