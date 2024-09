Pierre Gasly schimpft: „Ich wurde geopfert“

Im Stich gelassen

Der 28-Jährige war erst in der 39. Runde in die Box gerufen worden – neun Runden nach seinem Teamkollegen Esteban Ocon. „Ich war überrascht, so außen vor gelassen zu werden. Ich bin natürlich nicht optimal gestartet, aber habe mich zurückgekämpft. Ich glaube, wir lagen drei oder vier Sekunden hinter Esteban. Und dann wurde ich 15 oder 20 Runden draußen gelassen, während mich alle rechts und links überholt haben“, schimpfte Gasly.