FPÖ: Extrem rechts oder rechtsextrem?

Rechtsextreme Verbindungen?

Mehrere FPÖ-Politiker hatten in der Vergangenheit auch Kontakte zu rechtsextremen oder neonazistischen Gruppen. Im Untersuchungszeitraum 2014 bis 2024 identifizierte man 90 teils hochrangige Blaue, die in Summe 200 Verflechtungspunkte zu rechtsextremen Szenen aufwiesen. Es geht um aktive Mitgliedschaften in rechtsextremen Gruppierungen, gemeinsame Auftritte und Vernetzungstreffen mit Rechtsextremisten, das finanzielle Fördern von rechtsextremen Medien wie „Info direkt“ oder „Wochenblick“, Gastbeiträge in der „Aula“ sowie lukrative Aufträge an Personen aus der rechtsextremen Szene.