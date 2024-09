Immunität von FPÖ-Politiker soll aufgehoben werden

Was der Landtag jetzt zu tun hat

Eingegangen ist der Brief der Linzer Staatsanwaltschaft mit Datum 20. September 2024 in der oberösterreichischen Landtagsdirektion diese Woche. Dort wird das Auslieferungsersuchen jetzt an den zuständigen Ausschuss weitergeleitet, der innerhalb von acht Wochen entscheiden muss. Erst dann können Justiz und Polizei mit ihren Ermittlungen beginnen. Dass Grubers Immunität für das Ermittlungsverfahren aufgehoben wird, gilt schon jetzt als fix.