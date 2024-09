„Feigling!“ Verbale Attacke gegen Erling Haaland

„Du verdammter Clown“

Nach dem Schlusspfiff erhitzen sich die Gemüter weiter. „Geh mir aus den Augen, du verdammter Clown“, sagte Haaland noch auf dem Spielfeld in Richtung Gabriel. Am Ende teilten sich beide Teams die Punkte. Arsenal und ManCity sind auch in diesem Jahr die Titelanwärter in der Premier League. Wenn sie aufeinandertreffen, sind hitzige Duelle vorprogrammiert.