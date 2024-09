Leihomas federn immer öfter Betreuungsengpässe ab

In Österreich gibt es aktuell 1530 aktive Leihomas und Leihopas. Nachfrage: stark steigend! Besonders hoch ist der Bedarf in Ballungszentren. Aber auch am Land wird händeringend nach neuen gesucht. Warum das so ist und wie ihr Alltag mit den Schützlingen aussieht – die „Krone“ hat nachgefragt.