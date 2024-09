Wiener Derby: Härtere Gesetze gegen Hooligans?

Doch wie können ähnliche Szenen in Zukunft unterbunden werden? Eine mögliche Lösung zeigt ein Blick in die englische Hooligan-Szene der Achtziger Jahre. Nach einem mehrjährigen Ausschluss von allen internationalen Bewerben für englische Mannschaften griff die damalige Tory-Regierung konsequent ein: Lückenlose Videoüberwachung, strenge Einlasskontrollen und konsequente (in den härtesten Fällen lebenslange) Stadionverbote für Hooligans.