Keine Medaille, aber Schweinberger „glücklich“

Schweinberger: „Da war ich am Limit“

Schweinberger war mit Rang sechs nicht unzufrieden. „Die Abfahrt war nicht einfach, da war ich am Limit, das war richtig schwierig. Ich bin glücklich mit meiner Leistung, es waren keine großen Fehler dabei. Der sechste Platz ist das, was ich leisten konnte“, resümierte die EM-Dritte. Österreichs zweite Starterin Tabea Huys landete auf dem 27. Platz (+3:43,67). Die 18-Jährige hatte sich bei der internen Qualifikation gegen Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer durchgesetzt.