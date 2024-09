20 Tore in 3 Spielen – kein Bierverbot bei Bayern!

Verständlich daher, dass der Bayern-Coach für den in Bremen überragenden Michael Olise und Co. für den sonntägigen Besuch auf der Wiesn kein Bierverbot aussprach. „Das ist Tradition, und Tradition muss man akzeptieren“, sagte Kompany über den alljährlichen Besuch des Teams samt Partnerinnen am Oktoberfest. „Ich hatte die Lederhose lange nicht mehr an. Nach so einem Sieg trägt man sie natürlich gerne und kann auch das eine oder andere Bier trinken“, sagte Sportvorstand Max Eberl, der am Samstag seinen 51. Geburtstag feierte und so am Sonntag doppelten Grund zum Anstoßen hatte.