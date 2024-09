Schach-Star soll benutzte Kondome verschickt haben

Empörung über Straf-Ausmaß

Über einen Zeitraum von zehn Jahren soll Strebkovs laut des Schach-Verbandes Spielerinnen belästigt haben, Cramling Bellon spricht von Vorfällen, die fünf Jahre her seien. Fünf Jahre beträgt auch die Sperre des Letten. Zu wenig, findet die 22-Jährige. „Er hätte mindestens 30 bis 40 Jahre bekommen sollen. Fünf Jahre sind viel zu kurz. Ich verstehe nicht, was da los war. Dieser Mann hatte die Adressen all dieser Leute und schickte diesen jungen Mädchen etwas so Ekelhaftes. Es ist schrecklich“, fordert die Schwedin härtere Maßnahmen.