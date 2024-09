Lupus: Große Fortschritte in der Therapie

Medikamente beeinflussen bestimmte Abwehrzellen

Aufgrund der Komplexität von Lupus stellt die Behandlung der Betroffen mitunter eine Herausforderung dar. Mittlerweile können verschiedene Therapieansätze die Symptome vermindern, Schübe verhindern und das Fortschreiten des Krankheitsverlaufs beeinflussen.

„Gerade in den vergangenen Jahren wurden bedeutende Fortschritte in der Entwicklung neuer Therapien erreicht, die bestimmte Immunzellen oder einzelne Komponenten in der Immunpathogenese der Erkrankung gezielt als Angriffspunkt haben“, so Prof. Scheinecker.