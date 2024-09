Starke Abwehrkräfte aus der Küche

Das besondere an Knoblauch sind die in ihm enthaltenen Schwefelverbindungen Allicin und Alliin, die antibakteriell wirken und auch in Zwiebeln, Lauch oder Schnittlauch reichlich vorkommen. Egal ob roh, getrocknet, als Öl oder Extrakt: Knoblauch entfaltet seine Wirkung bereits im Magen. Studien ergaben, dass Allicin bereits in geringen Konzentrationen das Wachstum von Bakterien, Pilzen und Hefen hemmt und die Produktion von entzündungsfördernden Stoffen reduziert. Aufgekocht und inhaliert, mildern die weißen Zehen die Symptome bei Atemwegsinfekten wie einer Erkältung oder Husten.

Zwiebel besitzt antivirale Wirkung

Das in Zwiebel enthaltene Flavonoid Quercetin wirkt antimikrobiell, sowohl gegen Bakterien als auch Viren. Die Fähigkeit, virale Eiweiße zu binden, verringert deren Vermehrung und scheint somit diese Wirkung zu erklären. Als Hausmittel wird die Zwiebel vielseitig eingesetzt. So können aufgelegte Säckchen, gefüllt mit fein geschnittenen und leicht gedünsteten Zwiebeln, bei akuten Mittelohrentzündungen helfen. Eine Zwiebel als Ganzes abkochen. Deren Sud als „Tee“ oder dieser eingedickt als Sirup mit braunem Zucker kann bei Husten und Erkältungskrankheiten Linderung bringen.