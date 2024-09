Svazeks Naturschutzgesetz bedroht Schmetterlinge

„Das kann man nicht so schnell renaturieren“

Dabei wurde die Schmetterlingsvielfalt in der Vergangenheit schon arg dezimiert. „In den letzten Jahrzehnten wurde viel gedüngt und viel gemäht. Darum gibt es nur mehr ganz wenige Blumenwiesen“, sagt Zoologe Jan Habel von der Universität Salzburg. Laut einer noch nicht veröffentlichten Salzburger Studie wären rund 80 Prozent der geschützten Blumenwiesen von der Gesetzesänderung betroffen. „Wenn der Schutzstatus wegfällt, gehen diese Flächen unwiderruflich verloren. Das kann man nicht so schnell wieder renaturieren“, sagt Ingrid Eichberger vom Naturschutzbund.