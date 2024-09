Die Caritas übernimmt Seniorenheim Hülgerthpark

Das Hilfswerk Kärnten sowie die Caritas haben sich um die Weiterführung beworben. Der Klagenfurter Stadtsenat sprach sich in seiner Sitzung dafür aus, mit der Caritas in finale Gespräche zu gehen. Für Bürgermeister und Sozialreferenten Christian Scheider ist diese Entscheidung „ein klares Bekenntnis zum Seniorenheim und ein wichtiges Signal an die Bewohnerinnen und Bewohner des Hülgerthparks. Sie können nun sicher sein, dass sie weiterhin in ihrem Heim bleiben können.“