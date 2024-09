Feuerwehr kämpfte gegen die Fluten – und gewann!

„Du bist einfach nur machtlos!“

Auf die Frage, wie es ihr in diesen nervenaufreibenden Stunden mit den Erfahrungen der Vergangenheit ging, ist die ansonst äußerst taffe Frau den Tränen nahe: „Es kostet soviel Energie – der Kampf gegen das Wasser und das Bangen, ob dein Zuhause das übersteht. Du kannst in solchen Fällen nur hoffen! Denn du bist einfach nur machtlos!“, betont sie noch einmal den großen Dank an die Kameraden der Feuerwehren, die ihr Zuhause schließlich retten konnten.