Mit diesem Kniff haben Mieter nicht gerechnet

Wegen Falschparkens durch Firmenwagen und Zweitautos auf Besucherparkplätzen entschloss sich die Neue Heimat zu einem drastischen Schritt: Sie kappt die Zahl der Besucherparkplätze und vermietet diese an Interessenten zurück. Seit Montag wird durchgezogen, was die Neue Heimat (NHT) per Aushang den Mietern und Eigentümern bereits angedroht hat.