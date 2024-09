FPÖ schon fix Erster? Experten mahnen zur Vorsicht

ÖVP bei Nationalratswahl 2019 stärker als in Umfragen

Größere Abweichungen zwischen Umfragen und Wahlergebnissen hat es in den letzten Jahren immer wieder gegeben. So lag die ÖVP 2019 um mehr als drei Prozentpunkte über den Umfragen, die FPÖ dagegen um fast vier Prozentpunkte schwächer.