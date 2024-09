Tito Jackson überraschend verstorben

Legendär mit Jackson 5

Tito Jackson war eines der Gründungsmitglieder der legendären Jackson 5, zu denen neben ihm auch seine Brüder Michael, Jackie, Jermaine und Marlon (später ergänzt durch Randy Jackson) gehörten. In den 1970er-Jahren erlangte die Familienband weltweite Berühmtheit mit Hits wie „I Want You Back“, „ABC“ und „I‘ll Be There“. 1997 wurde die Gruppe in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen und erhielt zudem einen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame.