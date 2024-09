ÖTV-Doppel fixiert Davis-Cup-Aufstieg gegen Türkei

ÖTV-Equipe gab in den drei Matches auf Sand keinen einzigen Satz ab und steht in der Qualifikationsrunde, in der im kommenden Frühjahr um einen Platz in den Davis-Cup-Finals gespielt wird. Am Freitag hatte sich Jurij Rodionov in zwei Sätzen gegen Erel durchgesetzt, die Partie von Lukas Neumayr gegen Cem Ilkel wurde wegen der Wetterkapriolen erst am Samstag zu Ende gespielt.