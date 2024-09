Bachler holt sich WM-Titel in neuer LMGT3-Klasse

Rennfahrer Klaus Bachler hat sich den ersten WM-Titel in der LMGT3-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) gesichert. Dem 33-jährigen Steirer und seinen Partnern Alexander Malykhin und Joel Sturm reichte dafür am Sonntag im Manthey-Porsche ein zweiter Platz bei den 6 Stunden von Fuji. Das Trio ist bereits vor dem abschließenden Saisonrennen am 2. November in Bahrain nicht mehr von der Spitze der neu eingeführten Klasse zu verdrängen.