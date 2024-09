Wolfsberger AC gegen Rapid – ab 17 Uhr LIVE

Nach dem Heimsieg gegen Salzburg will sich der SK Rapid nach der Länderspielpause mit einem Erfolgserlebnis an der Spitze der Fußball-Bundesliga festsetzen. Im Spitzenspiel am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) ist der Zweite aus Wien-Hütteldorf im Lavanttal beim Dritten Wolfsberger AC zu Gast. Das regnerische Wetter wird in Kärnten höchstwahrscheinlich keine Absage mit sich bringen. „Wir gehen davon aus, dass wir spielen“, sagte Rapid-Trainer Robert Klauß am Freitag.