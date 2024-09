Rapid auf Schiri stinksauer: „Das ist Wahnsinn!“

Lukas Grgić (Rapid-Spieler): „Die erste Hälfte von uns war richtig stark, ich würde sagen, das war Einbahnstraßen-Fußball. Wir waren wirklich gut, haben wenig bis gar nichts zugelassen. In der zweiten Halbzeit schlucken wir das Tor unnötigerweise, obwohl wir wissen, dass die Wolfsberger über Standards ihre Chance ergreifen. Nichtsdestrotrotz war unsere zweite Halbzeit zu wenig und dementsprechend sind wir auch nicht zufrieden mit dem Punkt.“

Zum nicht mit Rot geahndeten Foul an ihm von David Atanga: „Da brauchen wir nicht zweimal nachschauen, in einer ähnlichen Situation bin ich in Braga im Europacup vom Platz geflogen. Heute holt der VAR den Schiedsrichter Gishammer raus, damit er die Gelbe Karte zurücknimmt und auf Rot entscheidet. Und der bleibt bei dieser Entscheidung, was für mich ein Wahnsinn ist. International fliegst’ vom Platz, national offenbar nicht!“