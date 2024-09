„Wünsche mir mehr ältere Menschen in der Politik“

In der Flüchtlingshilfe aktiv

Seit der Flüchtlingskrise 2016 ist er als Deutschlehrer für Afghanen, Syrer und Ukrainer tätig – er weiß also, wovon er spricht, wenn es um die Themen Migration und vor allem Integration geht. „Speziell in Dornbirn nimmt die Überfremdung zu. Es gibt mehrere Hotspots wie den Bahnhof und ein paar Parks, die ich als kritisch einstufen würde“, meint er. Und ja: Österreich sei langsam an einer Grenze angelangt, wo es nicht noch mehr Flüchtlinge vertrage.