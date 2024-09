Schweinberger bei Straßen-EM auf Rang sechs

Im Massensprint nach 162 km von Heusden-Zolder nach Hasselt fuhr die von ihrer Zwillingsschwester Christina unterstützte Tirolerin (27) in der Entscheidung vorne mit, der Titel ging aber wieder an die Niederlande. Top-Sprinterin Lorena Wiebes siegte am Samstag erwartungsgemäß vor der Italienerin Elisa Balsamo und der Polin Daria Pikulik.