Horner beleidigt: „Macht immer sein eigenes Ding“

Sowohl für den Designer als auch den neuen Rennstall werde es allerdings eine anspruchsvolle Kennenlernphase geben, ist sich Horner sicher: „Adrian ist offensichtlich ein sehr kreativer Typ, bestimmt kein durchschnittlicher Designer. Ich denke, er ist die einzige Person in der Formel 1, die noch am Zeichenbrett arbeitet, es wird also unausweichlich einen Prozess des Kennenlernens geben, wie man jeweils arbeitet, und so weiter.“ Horner wolle nun optimistisch in die Zukunft blicken und sei dankbar für „20 gemeinsame Jahre voller Höhen und Tiefen“.