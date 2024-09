(K)Ein Glückstag: Mythen um Freitag, den 13.

Obwohl Statistiken widerlegen, dass an einem Freitag, dem 13., mehr Unfälle passieren, hält sich der Aberglaube an den Unglückstag hartnäckig. Viele Wolkenkratzer haben keinen 13. Stock, in Flugzeugen sucht man die 13. Reihe oft vergeblich und Hotels verzichten gern auf die Zimmernummer 13. Warum ist das so?