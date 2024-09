Schlägt zu! Skandal-Torwart sorgt für neuen Eklat

Es war ein Abend zum Vergessen für Argentinien. Das zuletzt durch WM- und Copa-Titel verwöhnte Land musste einen kleinen Rückschlag verkraften. In der Qualifikation zur WM 2026 verlor der Titelverteidiger gegen Kolumbien mit 1:2. Wenngleich die Teilnahme am Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nicht in Gefahr scheint, lagen die Nerven bei einigen Akteuren blank.