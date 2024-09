Wie überschüssiger Strom in der Stadt bleibt

Erholungszentrum, Tribüne, Kindergarten

Die Idee dahinter ist simpel wie wirkungsvoll: Auf stadteigenen Anlagen und Gebäuden wie dem Erholungszentrum, zu dem Frei- und Hallenbad gehören, oder der neuen Tribüne am Sportplatz wurden große Photovoltaikanlagen installiert. Eine weitere wird auf dem derzeit noch im Bau befindlichen Kindergarten in der Nestroygasse montiert. Strom, der nicht sofort gebraucht wird, kommt dann den anderen Mitgliedern in der Energiegemeinschaft zugute. Ziel ist vorerst die Verwertung des Überschusses in anderen stadteigenen Gebäuden, später sollen auch Unternehmer und private Haushalte profitieren.