Prohaska tobt nach Pleite: „Ärgert mich maßlos“

„Werde mich nie damit anfreunden“

Auch in der zweiten Hälfte war es sehr mäßig. Wie in Slowenien haben wir es nicht geschafft, Torchancen herauszuspielen. Eigentlich war es ein typisches Unentschieden-Spiel, da Norwegen auch wenig gelang. Dann machte Haaland mit seiner einzigen Aktion nach einem glücklichen Pass doch noch das Siegestor. Dabei muss ich aber sagen, dass sie den Video Assistant Referee wirklich abschaffen können. Die brauchen so lange, bis sie ihre Linien ziehen. Und dann entscheidet eine Ferse über das Tor. Das ärgert mich maßlos. Ich weiß, dass die Regeln so sind. Aber ich werde mich nie damit anfreunden. Aus meiner Sicht kann man das komplett vergessen.