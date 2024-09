Rangnick: „Nutzt alles nichts, wir haben verloren“

Nicolas Seiwald (ÖFB-Mittelfeldspieler): „Wir sind am Anfang nicht so in die Zweikämpfe gekommen, haben erste und zweite Bälle verloren. Nachher haben wir es besser gemacht. In der zweiten Hälfte haben wir uns zu sehr reindrücken lassen, haben nicht so gute Ballbesitzphasen gehabt. Es war nicht so geplant. Wir wollten hier aus dem September-Lehrgang mit sechs Punkten rausgehen. Aber im nächsten Monat haben wir wieder die Chance, uns zu beweisen.“