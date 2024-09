Norwegen gegen Österreich – LIVE ab 20.45 Uhr

Die ÖFB-Auswahl bekommt es in Oslos Ullevaal-Stadion mit Norwegen und daher mit Offensivstars wie Erling Haaland oder Martin Ödegaard zu tun. Beide Teams sind am Freitag mit Auswärtsremis gestartet, Teamchef Ralf Rangnick will nach dem 1:1 in Slowenien auch diesmal einen Punktezuwachs.