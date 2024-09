Abseits-Treffer? Haarscharfe Haaland-Entscheidung

Haaland kratzt schon am Rekord

Dabei kam ManCity-Star Haaland lange nicht zur Entfaltung – bis er sich in Minute 80 nach einem langen Ball im Duell mit Stefan Posch durchsetzte und aus kurzer Distanz einschoss. Das Tor war zuerst nicht anerkannt worden, ein zweiminütiger VAR-Check änderte das aber. Die Ferse des eingewechselten Leopold Querfeld dürfte das Abseits aufgehoben haben. Haaland erhöhte seine Ausbeute damit auf 32 Tore in 35 Länderspielen. Nur noch ein Treffer fehlt dem 24-Jährigen auf Norwegens Rekordtorschützen Jörgen Juve.