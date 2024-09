9 Priester aus Afrika helfen in Steiermark aus

Getreu dem Motto des Papstes, die Kirche müsse auch an die „Ränder“ gehen und ihren Blick auf Not und Elend richten, reiste der steirische Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl vor Kurzem in die beiden ostafrikanischen Länder. Um sich vor Ort anzusehen, welche Projekte mit heimischem (Spenden-) Geld – die Diözese Graz-Seckau verwendet jährlich vier Prozent des Budgets für Entwicklungshilfe – umgesetzt werden: „Wir finanzieren etwa den Bau von Schulen, Waisenhäusern, Kirchen oder eines Versöhnungszentrums“, berichtet Krautwaschl, Namensgeber des „Hauses Wilhelm“, einer Einrichtung für Witwen und elternlose Kinder in Ruanda. „Die Herausforderungen für Christen sind enorm, die Kolonialisierung hat ihre Spuren hinterlassen.“