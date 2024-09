Sieg mit Biss: 99ers ließen Oilers keine Chance

Der Saisonstart naht

Für die 99ers steht am kommenden Sonntag das letzte Vorbereitungsspiel zu Gast beim VSV an Programm. Zum Saisonstart geht es dann am 20. September zu den Vienna Capitals (19.15 Uhr) und am 22. September nach Innsbruck (17.30 Uhr). Das erste Heimspiel gibt‘s am 27. September gegen den VSV (19.30).