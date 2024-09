„Verrückt“: Nagelsmann teilt gegen Experten aus

„Es ist gut, dass wir die Ziele ausrufen. Ich lass mir das auch nicht nehmen es nochmal zu sagen. Ich finde die Aussagen des ein oder anderen Experten tatsächlich fragwürdig. Wenn ein Trainer sagt, er will gerne Weltmeister werden, und das kritisiert wird, dann finde ich das verrückt. Ich würde gern die Headlines lesen, wenn ich gesagt hätte: ‘Weltmeister will ich auch nicht werden, Europameister ist mir auch egal‘“, so Nagelsmann am Freitagabend.