Argentinien glänzt gegen Chile auch ohne Messi

Messi lief im Estadio Monumental nicht auf, weil er weiterhin eine Knöchelverletzung auskuriert. Weltmeister Argentinien führt die Südamerika-Tabelle der Qualifikation für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko mit 18 Punkten nach sieben Spielen klar an. Am Dienstag trifft die Albiceleste in Barranquilla in einem Re-Match des Copa-America-Finales auf den Tabellendritten Kolumbien. Rekordweltmeister Brasilien liegt derzeit nur auf dem sechsten Platz und spielt am Freitag zunächst gegen Ecuador und am Dienstag dann gegen Paraguay.