Trotz Extra-Kilos lebt Traum von einer Medaille

Sein Vater war es einst, der Swoboda das Leben rettete. Am 18. Oktober 1997 geriet der damals siebenjährige Mendy vor dem elterlichen Bauernhaus in Altenberg in die Hackschnitzelheizung, verlor beide Beine. Nur weil sein Vater so blitzschnell reagierte, blieb Swoboda am Leben. „Es hätte noch viel tragischer ausgehen können“, ist sich „Mendy“ bewusst. Der Sport half ihm zurück in den Alltag – mit zehn Jahren kam er durch Zufall zum Paddeln, nun startet er in Paris zum dritten Mal bei Paralympics.