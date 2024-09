Klimabonus lässt so manche Landsleute heiß laufen

Seit Montag dürfen sich die Österreicher über mindestens 195 Euro mehr am Konto freuen. Noch diese Woche soll die Auszahlung abgeschlossen werden, doch die Einteilung der Zonen und Tarife regt viele auf. Theoretisch wäre diese supergerecht, doch in der Praxis läuft es manchmal eher schlecht. Krone+ zeigt das am Beispiel Oberösterreich.