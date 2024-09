„Es riecht nach Erfolg in der Kabine!“ Der Enthusiasmus, mit dem Herbert Jerich seine neue Präsidentschaft (für die er sich längerfristig verpflichtet hat) beginnt, ist ansteckend. Der Speditionschef aus Gleisdorf hat (mit dem dritthöchsten Budget der Liga) einen Top-Kader formiert, die Halle mit neuen Vidi-Walls aufgepeppt, die Fans neu begeistert – 700 Abos sind verkauft, fünf Busse fürs Match in Wien sind schon voll, 500 Grazer reisen am 20.9. zum Saisonstart mit. Auch die TV-Partner ORF und Puls 24 fiebern dem neuen Grazer Feuer entgegen – bis November sind die 99ers dreimal live im TV, das gab’s Jahre nicht. Dazu soll „Tennis-Profi“ Herwig Straka im Marketing einsteigen.