„Seine letzte Messe am Traunstein war Wahnsinn“

„Ich war selber mit dem Gmundner Bürgermeister oben bei der Jubiläumsmesse am Traunstein. Der Pfarrer Öhler hat so eine super Messe gehalten, es war echt ein Wahnsinn. Er hat so gut geredet, ich hab’ selber schauen müssen, dass mir nicht die Tränen kommen“, erinnert sich Stefan Oberkalmsteiner, Ortsstellenleiter der Bergrettung Gmunden, an den vergangenen Sonntag: „Der Pfarrer ist am selben Tag aufgestiegen, er hat sich gut gefühlt. Wir sind beim Essen zusammen gesessen.“ Nachsatz: „Zum Glück weiß man nicht, wenn’s so weit ist ...“