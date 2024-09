Triplepack für Barca – der süßeste Fan war daheim

Perfekter Saisonstart

Für Barca läuft‘s derzeit – nicht zuletzt dank Raphinha – richtig rund. Die Katalanen rundeten am Samstag den perfekten Saisonstart mit einer Torgala ab. Die Mannschaft von Hansi Flick überrollte am Samstag Real Valladolid mit 7:0 und liegt in der Tabelle nach vier Runden mit dem Maximum von zwölf Punkten vorne.